"La Coppa è un peso", parola del CorSport. Firenze snobba ancora l'Europa

Ancora una volta la Conference League, un giovedì europeo che per la Fiorentina adesso può essere un peso. Lo scrive il Corriere dello Sport: il rischio è che l’impegno europeo diventi un intralcio, perché, classifica alla mano, se la Fiorentina dovesse perdere rimarrebbe a sei punti dopo cinque giornate della League phase e si avvicinerebbe alla possibilità di giocare due partite in più, affrontando appunto gli spareggi di febbraio. Uscire dal girone è praticamente impossibile, quindi la via più raccomandabile è quella di vincere per non dover sostenere ulteriori impegni in un momento già abbastanza complicato.

In tutto questo la risposta dei tifosi sarà presumibilmente più fredda rispetto all'incontro col Sassuolo. Un po' per l'orario, 18.45, e un po' per le difficoltà della squadra, difficilmente si raggiungerà quota 10 mila spettatori.