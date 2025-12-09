Oggi ritrovo al Viola Park dopo il giorno libero: da valutare le condizioni di Gosens e Fazzini

vedi letture

Oggi la Fiorentina si ritrova al Viola Park dopo un giorno libero che Vanoli ha concesso ai suoi giocatori nella speranza di vederli tornare stamani non soltanto riposati ma anche centrati sull’obiettivo. Giovedì c’è la Conference League e domenica il Verona, ma prima ancora delle partite sarà messo nel mirino un altro obiettivo: si deve ragionare da squadra, mettendo da parte il singolo.

Oggi poi giornata importante per capire la situazione fisica di Gosens e Fazzini che erano out per infortunio e che ora potrebbero tornare in gruppo in vista della gara di giovedì contro la Dinamo Kiev. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.