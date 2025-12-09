Riflessioni su alcuni big? La Gazzetta dello Sport non esclude qualche cessione importante

La Gazzetta dello Sport ha fatto un punto anche sul mercato in uscita della Fiorentina. Anche se le gerarchie sono ancora in corso di assestamento, e quindi è ancora difficile dire e capire chi potrà uscire per fare spazio agli acquisti, non è escluso che ci possano essere delle riflessioni su alcuni big in uscita. Chi non rende o chi pensa di non essere funzionale al sacrificio per salvarsi, potrebbe pure lasciare Firenze.

Del resto nel concetto di “scelte drastiche” annunciato dal d.s. Goretti potrebbero inserirsi anche partenze eccellenti. Tutto è talmente complicato e in divenire a Firenze che niente può essere dato in alcun modo per scontato.