Riflessioni su alcuni big? La Gazzetta dello Sport non esclude qualche cessione importante
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport ha fatto un punto anche sul mercato in uscita della Fiorentina. Anche se le gerarchie sono ancora in corso di assestamento, e quindi è ancora difficile dire e capire chi potrà uscire per fare spazio agli acquisti, non è escluso che ci possano essere delle riflessioni su alcuni big in uscita. Chi non rende o chi pensa di non essere funzionale al sacrificio per salvarsi, potrebbe pure lasciare Firenze.
Del resto nel concetto di “scelte drastiche” annunciato dal d.s. Goretti potrebbero inserirsi anche partenze eccellenti. Tutto è talmente complicato e in divenire a Firenze che niente può essere dato in alcun modo per scontato.
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Gosens e Fazzini, gli aghi della bilancia viola: Vanoli conta sui loro rientri per cambiare volto
Solo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
