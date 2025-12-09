"Fuga dalla realtà: la Fiorentina non sa come tornare alla base", il commento di Pippo Russo

vedi letture

Sulle pagine del Corriere dello Sport è presente un commento del giornalista Pippo Russo dal titolo "Fuga dalla realtà". Di seguito alcuni estratti proprio sulla Fiorentina: "Per la gente viola lo sterminato fine settimana d’inizio dicembre è stato come l’oltrepassamento di una soglia. Un bagno gelido di realtà. [...] riguardando le immagini della desolante baruffa intorno al dischetto del rigore sull’erba del Mapei Stadium, hai la certezza che questi qui ancora non abbiano capito. Da un pezzo avrebbero dovuto interrogarsi a proposito di chi si credano di NON essere.

Invece continuano a comportarsi come quelli che erano partiti per una crociera extralusso ma poi si ritrovano naufraghi sull’isola remota. Non hanno di che sopravvivere, non sanno come tornare allo stato di esseri basici, potrebbero non essere nemmeno più in cima alla catena alimentare. Però se ne stanno lì inerti, convinti che prima o poi i soccorsi arriveranno o che sia tutto un reality. E intanto si scocciano perché mancano le forchettine a due denti da apericena, sicché tocca loro infilzare l’oliva con lo stecchino. In forsennata fuga dalla realtà, oltreché dalla Serie A".