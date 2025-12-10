Per la difesa viola spunta il nome di Becao. A centrocampo piace Brescianini

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani parla del mercato di gennaio, anche in chiave Fiorentina: sul taccuino di Roberto Goretti, scrive la rosea, è stato inserito il nome di Rodrigo Becao, 29 anni, con un ottimo passato a Udine e messo, consensualmente, fuori rosa dal Fenerbahce, dove non si è trovato anche a causa del brutto infortunio al ginocchio dello scorso anno. Il fatto che Luciano Ramalho, agente molto vicino al difensore, sia già in Italia, con base proprio a Udine, è più di un indizio. Anche se su Becao ci sarebbe pure l’interessamento di José Mourinho e del suo Benfica.

Una cosa è sicura: il calciatore a gennaio lascerà il club turco e il prezzo per prenderlo non dovrebbe essere alto. Potrebbe bastare l’accollamento dell’ingaggio per sei mesi. La priorità rimane un difensore, ma occhio anche ai centrocampisti: anche qui si andrà sull'usato sicuro, un centrocampista che conosce la Serie A. Occhio in questo senso a Marco Brescianini, 25 anni, poco utilizzato: all'Atalanta con Palladino non ha spazio, mentre a Firenze potrebbe trovarne e ha il temperamento giusto. Piace anche il romanista Niccolò Pisilli, classe 2004, anche lui messo da parte da Gian Piero Gasperini.