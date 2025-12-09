"Senza ipocrisie: correre verso la Conference ha ancora un valore?", l'analisi di Riccardo Galli

"Senza ipocrisie: correre (e sognare) verso la Conference ha ancora un valore?" è il titolo dell'analisi del giornalista Riccardo Galli su La Nazione oggi in edicola in merito alla situazione attuale della Fiorentina. Di seguito alcuni estratti: "Vale davvero la pena di mettere sul campo energie al massimo nella Conference? O, girandola domanda dall’altro verso: può la Fiorentina nella notte europea permettersi il lusso di non pensare che in campionato è laggiù in un baratro spaventoso? La risposta, comunque si colgala domanda, è no.

Dunque, il sogno della Conference non può e non deve coinvolgere mentalmente e psicologicamente una squadra che se qualche miracolo deve inventarsi, deve farlo in campionato. [...] Insomma, la Conference non deve essere né un surrogato di una forzata (e comunque tutta da verificare) ricerca di felicità stagionale, né un qualcosa su cui investire tanto (troppo) a scapito della lotta per la salvezza".