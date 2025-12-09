Kean e De Gea supereroi da risvegliare, La Nazione si chiede: "David e Moise, dove siete?"

Non più colonne portanti ma zavorre in attese: il paradosso viola di questa stagione è passato tutto da David De Gea e Moise Kean, gli eroi di un anno fa che oggi stanno contribuendo a trascinare la Fiorentina verso il basso. È da loro che parte il crollo di una squadra che, smarrita e fragile, sta ancora cercando un appiglio per risalire, si legge su La Nazione. La Fiorentina, senza un portiere e un centravanti all’altezza, è una squadra tanto innocua quanto vulnerabile. La situazione più preoccupante è senza dubbio quella di De Gea: le papere clamorose con il Sassuolo, sui gol di Volpato e Muharemovic, sono solo l’ultimo capitolo di una regressione difficile da spiegare.

Non meno inquietante è la parabola discendente di Kean. Il vice-capocannoniere della passata stagione, capace di segnare un gol ogni 90’ alla stessa altezza del calendario (per 14 centri totali a metà dicembre 2024), oggi è fermo a due reti e a una media di un gol ogni 629’. Un abisso statistico che fa pendant con la sceneggiata del Mapei: il rigore reclamato a gran voce, la prestazione sparita e il forte scontro con Mandragora all’intervallo.