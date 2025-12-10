Verso la Conference: ballottaggio in porta e davanti. Scalpitano Martinelli e Piccoli
In casa Fiorentina è tempo di pensare alla Conference League e alla sfida in programma domani (ore 18.45) contro la Dinamo Kiev: la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione infortunati e sulle possibili scelte di Paolo Vanoli. Il tecnico viola non dovrebbe recuperare Robin Gosens e Jacopo Fazzini. Assenza pesante soprattutto quella del tedesco, senza il quale sembra impensabile un cambio di modulo con la difesa a quattro. La sensazione è che anche contro gli ucraini la Viola giochi a tre in difesa con il solito modulo, con un trequartista e una prima punta o con due punte.
Sicuramente si contendono una maglia da titolare Roberto Piccoli ed Edin Dzeko. Moise Kean, non al top e particolarmente nervoso domenica a Reggio Emilia, è destinato a partire dalla panchina. Ballottaggio anche in porta, dove David De Gea, apparso anche lui in difficoltà, potrebbe lasciare spazio alla seconda partita stagionale di Tommaso Martinelli, classe 2006.
