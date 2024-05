RIGANO', La Fiesole da lacrime. I calciatori di oggi...

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Il Corriere Fiorentino ha realizzato un'intervista all'ex bomber viola Christian Riganò, che ieri ha compiuto 50 anni. "Quando sento parlare di fatica nel calcio, di stress, mi viene da ridere: la vera fatica è portare sacchi da cinquanta chili o stare per delle ore su delle impalcature, al gelo o nella calura estiva", dice Riganò, che ha un passato da muratore prima di diventare calciatore professionista. "Quando ho veramente cominciato a fare il professionista mi sembrava sempre di essere in vacanza. In più ci pagavano almeno dieci volte di più di qualsiasi operai".

Sui ricordi della Fiesole: "La guardo e mi vengono i lucciconi, non mi vergogno a dirlo. E mi chiedo sempre come facciano a non sentire dentro qualcosa di speciale quelli che oggi indossano la maglia viola".

Sui festeggiamenti per i 50 anni: "Festeggio quando qualcuno si ferma a parlare con me e mi racconta di quanto sia stato felice quando segnavo".