Riccardo Fogli: "Vanoli mi convince molto ma contro la Juve c'è il rischio frittata"

Il cantante, tifoso viola, Riccardo Fogli ha rilasciato alcuni dichiarazioni al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "Siamo tutti incavolati, ora con la Juve c'è il rischio frittata. Io, però, del gioco lo vedo. Sono ottimista, penso che i ragazzi tireranno fuori l’orgoglio. Il calcio è fatto di episodi, magari perdi due partite perché hai preso due traverse e poi ti scoraggi.

Io ero felice del ritorno di Pioli, ma evidentemente non ha saputo parlare ai ragazzi. Non andremo in Serie B: tireremo fuori gli attributi. Vanoli mi convince molto, sicuramente farà bene. Non darei mai colpe al nostro presidente, che ha voluto realizzare il Viola Park e che ci ha dato tanto orgoglio".