Franchi, giovedì tutti a Nyon per illustrare lo stato dei lavori: ma non c'è ancora cronoprogramma

Giovedì una delegazione del Comune di Firenze con in testa la sindaca Sara Funaro, progettisti della ristrutturazione (Arup) e rappresentanti della Fiorentina si recheranno a Nyon presso la sede dell’Uefa per illustrare lo stato dei lavori al Franchi e i servizi che la città offrirà ai tifosi se Firenze sarà scelta come una delle sedi di Euro 2032 (mobilità, accoglienza, ricettività).

Non è previsto però che il Comune presenti l’atteso cronoprogramma dei lavori, neppure nella sede dell’organocalcistico europeo: «La data che interessa alla Uefa rispetto al cronoprogramma — ha spiegato l’assessora Perini in Consiglio comunale rispondendo al consigliere Massimo Sabatini (lista Schmidt) — è quando termineranno i lavori, che come è sempre stato detto è il 2029». È un appuntamento interlocutorio, un primo confronto e tutta la documentazione per la candidatura dovrà essere presentata entro giugno 2026. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.