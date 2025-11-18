FirenzeViola

Nazionali al Viola Park: Gud c'è, oggi tocca a Pongracic. Domani 4 rientri

© foto di Federico De Luca 2025
Primo Piano
di Andrea Giannattasio

La Fiorentina continua la sua marcia di preparazione verso l’attesa sfida di sabato contro la Juventus, gara che dovrà dare indicazioni importanti sul momento viola. Tra i rientri più attesi c’è quello di Gudmundsson: l’islandese, scottato dalla mancata qualificazione ai playoff mondiali con la sua nazionale, è arrivato ieri a Firenze e già questa mattina si è allenato regolarmente, mettendosi subito a disposizione di Vanoli.

In serata al Viola Park si rivedrà anche Pongracic, reduce dai 45 minuti giocati a Podgorica nel successo in rimonta della Croazia sul Montenegro. Per completare il gruppo, si dovrà attendere domani quando rientreranno gli ultimi Nazionali: gli azzurrini Fortini e Comuzzo, oltre a Sohm e Dzeko. Con il progressivo ritorno di tutti gli effettivi, Vanoli potrà così cominciare a preparare nel dettaglio la sfida ai bianconeri.