Nazionali al Viola Park: Gud c'è, oggi tocca a Pongracic. Domani 4 rientri
La Fiorentina continua la sua marcia di preparazione verso l’attesa sfida di sabato contro la Juventus, gara che dovrà dare indicazioni importanti sul momento viola. Tra i rientri più attesi c’è quello di Gudmundsson: l’islandese, scottato dalla mancata qualificazione ai playoff mondiali con la sua nazionale, è arrivato ieri a Firenze e già questa mattina si è allenato regolarmente, mettendosi subito a disposizione di Vanoli.
In serata al Viola Park si rivedrà anche Pongracic, reduce dai 45 minuti giocati a Podgorica nel successo in rimonta della Croazia sul Montenegro. Per completare il gruppo, si dovrà attendere domani quando rientreranno gli ultimi Nazionali: gli azzurrini Fortini e Comuzzo, oltre a Sohm e Dzeko. Con il progressivo ritorno di tutti gli effettivi, Vanoli potrà così cominciare a preparare nel dettaglio la sfida ai bianconeri.
