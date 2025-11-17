Kean essenziale: i numeri ad oggi sono in ribasso, ma Vanoli spera ancora in lui
Paolo Vanoli spera con tutto se stesso che domani, quando la sua squadra riprenderà ad allenarsi, arrivino buone notizie sullo stato fisico di Moise Kean, si legge su La Nazione. I numeri fin qui collezionati dal classe 2000 sono impietosi, specie se confrontati con quelli della passata stagione a questo punto del campionato: al momento il numero 20 è fermo a due reti segnate mentre un anno fa l’ex Juve era già a quota otto centri messi a segno.
Serve dunque invertire il trend e la speranza è che i suoi numeri in azzurro (4 gol nelle ultime tre gare, con una media di un sigillo ogni 44’) possano essere trasportati anche in viola.
