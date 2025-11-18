De Sinopoli (presidente ATF) su Fiorentina-Juve: "Restano un migliaio di biglietti disponibili"
Sulle pagine del Corriere dello Sport si possono leggere alcune dichiarazioni di Federico De Sinopoli, presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini in merito a Fiorentina-Juventus: "L’orario invoglia la gente, mentre le previsioni del tempo un po’ meno. Nel caso piova, serve a maggior ragione la prestazione della squadra. Abbiamo già staccato 7 mila biglietti, quindi ne resta disponibile un migliaio. Gli abbonati sono poco più di 13 mila, gli ospiti dovrebbero essere 300.
Sarà la partita di coloro che partecipano di meno, ci aspettiamo uno stadio pieno, compatibilmente con i lavori. Le parole servono a poco, ora bisogna far presa sui giocatori. Il giudizio è sospeso. Credo ci sia anche un po’ di paura di fare questa partita, perché c’è da essere pratici due volte".
