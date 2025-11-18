Mercato, due necessità. La Repubblica-Firenze: "Un difensore e un centrocampista di rottura"

La Repubblica-Firenze fa il punto sul possibile prossimo mercato della Fiorentina in vista di gennaio, individuando due necessità principali: un difensore e un centrocampista di rottura. Ma soprattutto emerge la convinzione che non sarà trattenuto chi non dimostrerà, prima di tutto mentalmente, di essersi calato nella nuova prospettiva: quella di una squadra che deve lottare per salvarsi. Il cambio in panchina, l’arrivo di una metodologia basata su intensità e la trasformazione degli obiettivi stagionali impongono un cambio di atteggiamento, a partire dai big.

L’idea, in ogni caso, non è stravolgere un gruppo costruito appena pochi mesi fa — 92 milioni investiti in estate — ma valutare con attenzione chi saprà adattarsi a un calcio meno di governo e più di battaglia, meno di fioretto e più di spada. Goretti, al primo vero mercato senza Pradè, vuole unire un’attenzione maggiore al calcio italiano a uno scouting più profondo all’estero, esplorando anche mercati finora poco battuti.