Fiorentina, oggi e domani ancora doppia seduta: in attesa del rientro dei nazionali

Oggi la Fiorentina tornerà in campo con una doppia seduta dopo due giorni di riposo. Due sedute di cui farà parte Gudmundsson, reduce da un gol ma anche dalla delusione con la sua Islanda, sconfitta contro l'Ucraina e fuori dal Mondiale. Col rientro di Gud, e con Kean che continua la riabilitazione dopo l'infortunio alla tibia, Vanoli, che negli scorsi giorni ha lavorato soprattutto sulla fase difensiva, da adesso penserà anche al piano offensivo.

Gli ultimi nazionali, Dzeko e Sohm, torneranno domani, per il resto tutti a disposizione tranne Lamptey e Gosens ancora da valutare. Il sistema dovrebbe rimanere il solito: 3-5-2 o 3-5-1-1, in base alla posizione di Gud, ma Vanoli chiede più intensità e verticalità. Anche per domani prevista una doppia seduta, mentre giovedì e venerdì allenamenti singoli.