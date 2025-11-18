Verso la Juventus, Tuttosport: "La Fiorentina punta sul rientro di Kean, il grande ex"

Anche Tuttosport fa il punto sul ritorno in campo di Moise Kean. Se non oggi, sarà domani ma Kean pronto per tornare ad allenarsi con i compagni e soprattutto esserci sabato con la Juventus. Nel clan viola c’è fiducia dopo il forfait del centravanti per la trasferta con il Genoa e la mancata convocazione in nazionale per le ultime gare di qualificazioni mondiali con Moldova e Norvegia. In questi giorni Kean ha lavorato sodo per smaltire la botta alla tibia subita due settimane fa in allenamento e la ‘ricaduta’ subita in Conference contro il Mainz.

Se il ct azzurro non l’ha presa benissimo, Vanoli ha fatto di necessità virtù evitando alibi, affidandosi a Genova a Piccoli che lo ha ripagato con un gol e una buona prova. Ora la priorità per Moise & c. è portare la sua squadra al più presto fuori dal tunnel e riconquistare i tifosi, di qui la corsa contro il tempo per non mancare l’appuntamento con la Signora.