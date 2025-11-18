Vanoli, un'overdose di emozioni. La Nazione: "Prima sfida con Spalletti e la Juve sotto la Fiesole"

Vanoli si prepara a debuttare al Franchi in Fiorentina-Juventus. Sabato contro la Juventus il neo tecnico viola scoprirà che cosa significa guidare la Fiorentina davanti al pubblico viola, davanti al tifo della Fiesole, sarà un salto in avanti sul piano emozionale. Anche il significato della sfida con la Juve, ok, Vanoli ha vissuto (due volte) nella scorsa stagione il derby della Mole, ma sabato scoprirà la sfida ai bianconero da un’altra angolazione.

Sarà la prima volta anche contro Spalletti, per Vanoli c’è e ci sarà la voglia di disegnare e mettere in campo la squadra perfetta anche per concedere il meno possibile alla qualità e al gioco dell’avversario. Imbrigliare in qualche modo i meccanismi che Spalletti ha studiato e programmato per la sua squadra significherebbe per Vanoli un salto in avanti a cinque stelle sul piano dell’orgoglio personale. A riportarlo è La Nazione.