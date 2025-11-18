Le condizioni fisiche di Gosens: ancora un po' di incertezza, tutto si deciderà a metà settimana
La Nazione fa il punto sulle condizioni di Robin Gosens. Ancora un po' di incertezza sulle sue condizioni fisiche c'è, essendo stato vittima di un infortunio muscolare e potrebbe non recuperare in tempo: tutto si deciderà probabilmente a metà settimana.
Di occasioni per lavorare sul campo, in ogni caso, ce ne saranno in abbondanza visto che dopo le tre doppie sedute della settimana scorsa, Vanoli ha stabilito che anche oggi e domani la Fiorentina lavorerà due volte al giorno, al mattino e nel primo pomeriggio: serve ritrovare la condizione migliore per affrontare la Vecchia Signora e, soprattutto, è necessario che il nuovo tecnico conosca ancor più a fondo la rosa a sua disposizione.
