Il ritorno di Kean, il Corriere Fiorentino: "Le terapie alla tibia hanno giovato"

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul ritorno in campo di Moise Kean. L'atteggiamento non manca: è stato lui, col via libera dei dottori, a insistere per volare a Mainz e per giocare (almeno) uno spezzone di gara. Anzi, fosse stato per lui sarebbe sceso in campo dall’inizio, un atteggiamento che testimonia quanto il centravanti viola senta forte su di sé il peso di responsabilità, aspettative e di quanto voglia caricarsi la squadra sulle spalle e trascinarla fuori dalla crisi ma che purtroppo ha pagato caro.

Una botta lì dove accusava già un piccolo ma noioso fastidio, lo stop, l’assenza a Genova e la rinuncia alla Nazionale, anche questa particolarmente dolorosa. In queste due settimane di sosta Kean ha fatto prima terapie, poi allenamenti personalizzati con carichi via via maggiori con l’obiettivo di cancellare il dolore ed evitare qualsiasi possibile ricaduta, con un obiettivo che si può dire centrato: essere in gruppo alla ripresa degli allenamenti. Del resto, Moise per nulla al mondo si sarebbe perso la gara con la «sua» Juventus.