Mercato, i nomi a centrocampo sono Lovric, Tessmann e Martel. In difese piace Diogo Leite

La Repubblica-Firenze fa il punto sul possibile prossimo mercato della Fiorentina in quel di gennaio, partendo da alcuni nomi. Per il centrocampo, tra le piste italiane restano concreti i nomi di Lovric — un vecchio pallino — e di Tessmann, esploso proprio con Vanoli a Venezia nell’anno della promozione. Sul fronte estero, piace Martel del Colonia, in scadenza a giugno. Per la difesa, invece, torna d’attualità un profilo già seguito in passato: Diogo Leite dell’Union Berlin.