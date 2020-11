RIBERY, Testa è cambiata. E in estate con il Milan...

Anche sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto su quello che è il momento che sta vivendo in maglia viola Ribery, in attesa di sapere se potrà essere disponibile per la trasferta di domenica a San Siro. Come spiega il quotidiano, l’apporto di FR7 è ormai da qualche tempo passato dall’essere costante (nel post lockdown, quando ha giocato, Ribery è sempre stato titolare) al manifestarsi con il contagocce: se si eccettuano i due assist con l’Inter, non si segnalano altri acuti quest’anno da parte dell’attaccante, ancora alla ricerca della prima rete stagionale. Il tutto a fronte del maxi ingaggio da 4 milioni che pesa e non poco nelle casse della società. La sensazione è che, più che sul piano tattico, sia cambiato qualcosa a livello mentale per il numero 7, che durante l’estate in due momenti ha mediato l’addio (c’era il Milan ad attenderlo): il rapporto con qualcuno forse non è più idilliaco come nel 2019 e il progetto tecnico che si era prefigurato non sembra più rispondere alle sue aspettative.

