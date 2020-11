RIBERY, Nuovo ruolo e compiti per lui con Prandelli

Come sottolinea il Corriere Fiorentino stamani in edicola, anche per Franck Ribery le cose cambieranno con l'approdo in viola di Cesare Prandelli. L’idea del tecnico non è quella di ridimensionare ruolo e importanza di Ribery nell’undici che scenderà in campo, bensì quella di poterlo sfruttare al meglio, liberandolo da svariate responsabilità all’interno di un’architettura chiara di gioco e di manovra. Così che la Fiorentina non paghi dazio nelle giornate in cui il francese non ci sia o non sia al massimo: per Ribery un ruolo da regista offensivo, più che da unico punto di riferimento in attacco.