Resta l'interrogativo Mandragora. La Nazione: "Futuro imprevedibile per lui"

Altro grande punto interrogativo secondo La Nazione è Rolando Mandragora. Al di là del rinnovo che non arriva, il centrocampista viola è fuori da tempo per un problema al ginocchio accusato nel test contro la Primavera a inizio ritiro. Niente di grave, ma saltare gran parte della preparazione non è di certo un buon viatico per cominciare al meglio la stagione. Sempre che le logiche di mercato non lo portino via da Firenze. Pronostico imprevedibile, serve la volontà di entrambe le parti di trovarsi a metà strada per quanto riguarda il rinnovo del contratto. 