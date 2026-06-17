Ferrari risponde ad Antognoni: "Ci auguriamo che possa venire alla festa del centenario"

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"Ci auguriamo che Giancarlo Antognoni possa scegliere di condividere con il popolo viola una giornata così speciale. Sarebbe il modo più bello per rendere omaggio a una storia che, da sempre, è anche la sua». Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, tende la mano alla bandiera viola, rinnovando l'invito per il Centenario del club del prossimo 29 agosto 2026. Lo scrive Repubblica, edizione Firenze, dopo che lo stesso giornale ieri aveva pubblicato un'intervista in cui l'ex numero dieci viola dichiarava di non voler partecipare alla festa.

«Cinque anni fa volevano demansionarmi — le parole dell'ex giocatore viola — e non potevo accettare. La mia dignità non ha prezzo e da quel momento non vado più allo stadio. I rapporti con il club sono nulli. Ora c'è il Centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò. Servirebbero passi più concreti».

Per questo le parole di Ferrari, improntate all'unità sotto un unico colore, ovviamente viola, provano a smuovere le acque per un bene superiore chiamato Fiorentina. «Il Centenario della Fiorentina sarà la celebrazione di una storia gloriosa — continua il dg — costruita in cento anni da uomini, donne, dirigenti, allenatori e calciatori che hanno contribuito a rendere unica questa maglia. Giancarlo Antognoni è stato protagonista di alcune delle pagine più belle e significative della nostra storia. Da capitano e da uomo, Antognoni ha dimostrato il proprio amore verso la Fiorentina, un legame che continua a vivere nel ricordo e nell'affetto dei tifosi viola. Per questo motivo l'auspicio è che il Centenario possa rappresentare un'occasione per guardare avanti. Il prossimo 29 agosto celebreremo la storia di una squadra che appartiene a tutti coloro che l'hanno amata e onorata. Sarà un momento importante anche per i più giovani, che avranno l'opportunità di conoscere da vicino i protagonisti che hanno contribuito a costruire l'identità della Fiorentina e a trasmettere i valori che questa maglia rappresenta».