Kean apre alla permanenza, il Corriere dello Sport: "Vuole rimanere a Firenze

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Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport: oggi è previsto un primo incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Moise Kean per parlare di futuro. Era nell’aria, l’entourage dell’attaccante aveva già fatto sapere al club di volersi confrontare sulle sorti del proprio assistito. L’aspetto dirimente, almeno per quanto riguarda i procuratori, è conoscere la valutazione della dirigenza viola sulla centralità di Kean: in virtù di questo, verrà costruita la strategia.

Da parte sua Kean sta bene a Firenze e proseguirebbe volentieri la propria avventura in maglia viola, ma innanzitutto vorrà farsi un’idea sui piani della società. Il suo contratto, rinnovato lo scorso agosto, prevede una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida dal primo al quindici luglio: prima di allora il procuratore Alessandro Lucci vorrà avere ben chiaro il quadro della situazione. Il suo rapporto con il ds Fabio Paratici è ottimo, per questo spinge per definire la questione o almeno affrontarla. La Fiorentina è chiamata a scoprire le carte.