Kean-Fiorentina, il matrimonio continua. La Gazzetta: "Ci sono i presupposti per andare avanti"

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L'estate di Moise Kean prosegue in giro per il mondo tra relax e allenamenti, spesso documentati attraverso i social. Il centravanti della Fiorentina ha chiuso la stagione da spettatore per colpa del solito problema alla tibia che ha condizionato buona parte della sua annata. L'obiettivo è presentarsi allo start della nuova stagione senza più dolore e in una condizione fisica ottimale. Nel frattempo il suo procuratore, Alessandro Lucci, incontrerà la Fiorentina per definire il suo futuro, che sia il giocatore sia il club immaginano ancora a tinte viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, ribadendo quello che avevamo scritto ieri sera su FirenzeViola.it.

La situazione è la seguente: Kean ha una clausola da 62 milioni di euro esercitabile dal 1° al 15 luglio, inserita un'estate fa dopo la stagione monstre dell'attaccante (25 reti stagionali), che però non ha concesso il bis. Difficile immaginare che qualcuno sia disposto a pagare quella cifra dopo un'annata deludente; altrettanto difficile che sul tavolo della Fiorentina arrivino offerte talmente importanti (dai 40 milioni in su) da far vacillare il club. In più, lo sbarco a Firenze di Fabio Grosso, tecnico con cui Moise ha condiviso un periodo nelle giovanili della Juventus, lo ha reso ancora più intoccabile.

Puntualizza la Gazzetta: Kean è la stella e il giocatore più pagato della rosa (stipendio da 4,5 milioni annui), a Firenze sta bene e non scalpita per cambiare aria. Ci sono tutti i presupposti perché il matrimonio continui.