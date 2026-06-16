Il Sassuolo chiede 25 milioni per lasciar partire Thorstvedt: Fiorentina al lavoro

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Quello di centrocampo è un reparto dove la Fiorentina a livello numerico, con i vari Fagioli, Ndour e Mandragora è ben coperta, (detto che nessuno dei sopra citati è incedibile ma per lasciarli andare servirebbero offerte davvero importanti) però, come riporta stamani il Corriere dello Sport, un altro giocatore di livello nel ruolo ci vorrebbe. Ecco perché è in voga un nome già più volte citato, ossia quello di Thorstvedt del Sassuolo, il cui prezzo però è importante e si aggira intorno ai venticinque milioni.

Paratici proverà comunque a regalarlo a Grosso, suo tecnico in neroverde.