Fiorentina, per Udogie l'unica strada è quella del prestito. Su Norton-Cuffy occhio al Napoli

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Uno dei problemi che la Fiorentina sta riscontrando sul mercato e in merito soprattutto a diversi obbiettivi di livello che Fabio Paratici, ds viola, ha messo nel mirino, è quello relativo al costo importante che certe operazioni richiedono. È il caso dei vari gioielli di casa Sassuolo, così come quello di altri due obiettivi più o meno potenziali come Udogie, che può arrivare a Firenze soltanto in prestito, e Norton-Cuffy, su cui c’è la concorrenza anche del Napoli. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.