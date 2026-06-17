Da Joao Mario a Udogie: il punto sui terzini nel mirino della Fiorentina

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Nell'analizzare il mercato della Fiorentina, il Corriere dello Sport si concentra anche sugli esterni bassi di difesa: nell’ottica di sostituire i vari Dodo, Fortini e Gosens, che la Fiorentina conta di cedere nelle prossime settimane, restano d’attualità Joao Mario della Juventus, Destiny Udogie del Tottenham (pur con le dovute cautele) e Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv. Senza contare che la società viola potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di un centrale versatile, e quindi utile a ogni evenienza.

In tal senso da non scartare Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari, anche se quest’ultimo in alternativa al brasiliano che piace di più ma costa 20 milioni di euro.