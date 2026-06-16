Paratici punta su Ounahi: la vetrina Mondiale però potrebbe far lievitare il prezzo
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Uno dei nomi che ha preso forza sul mercato per il centrocampo della Fiorentina è quello di Azzedine Ounahi. Il centrocampista offensivo marocchino è un volto già noto ai viola, che lo hanno affrontato nella scorsa edizione della Conference League quando vestiva la maglia del Panathinaikos. Dopo l’esperienza in Grecia, il giocatore è approdato al Girona, club appena retrocesso dalla Liga.
Classica opportunità di mercato, che Paratici ha seguito dal vivo nel corso del debutto Mondiale del Marocco contro il Brasile. Il timore dei dirigenti viola è che proprio la vetrina internazionale possa farne lievitare il prezzo. Lo riporta La Nazione.
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La verità dopo l’incontro a New York, istruzioni per l’uso: ammettere gli errori e promettere poco. Basta con le divisioni, uno degli sbagli più clamorosi fatti dal club (lo hanno capito anche gli ultrà). Paratici ultimo bonus.di Angelo Giorgetti
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