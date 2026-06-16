Il Besiktas di Italiano chiede informazioni per Mandragora: il giocatore ha le idee chiare

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Per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina continuano le voci intorno al futuro di Rolando Mandragora, finito come anticipato ieri dalla nostra redazione nel mirino del Besiktas di Vincenzo Italiano. Al momento però, come riportato stamani anche da La Nazione, da parte del club turco risulta soltanto una richiesta di informazioni.

Per quanto riguarda invece il capitolo relativo a contatti tra il centrocampista campano e i turchi ancora non è arrivata alcuna proposta. Inoltre va sottolineato come la volontà chiara del giocatore sia quella di rimanere ancora a Firenze e alla Fiorentina, club a cui lo stesso Mandragora ha dimostrato a più riprese di essere legato.