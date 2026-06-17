Il mercato della Fiorentina è legato a Kean: ecco le possibili scelte in attacco

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Nel fare il quadro sul mercato della Fiorentina, il Corriere dello Sport spiega: Fabio Grosso vorrebbe tenere Moise Kean perché vede in lui un punto di riferimento fondamentale per il suo assetto offensivo, questo non toglie che la Fiorentina si stia guardando intorno. Nel caso in cui nascessero delle divergenze, di qualsiasi natura, la società dovrebbe farsi trovare pronta a sostituire l’ex Juventus con un profilo già sondato e approvato. Piace Mateo Pellegrino, classe 2001 legato al Parma da un contratto valido per altri quattro anni. La valutazione dei ducali si aggira intorno ai 20 milioni. L’ingaggio è accessibile: 600 mila euro netti a stagione.

Capitolo esterni: la dirigenza dovrà portare a Grosso dei nuovi esterni per ovviare alle partenze di Harrison e Solomon, anche se quest’ultima dipenderà dalla disponibilità o meno del Tottenham ad abbassare la cifra del riscatto concordata sui 10 milioni. Nel mirino c'è Cristian Volpato, su cui la Fiorentina ha chiesto informazioni al Sassuolo che lo valuta 15-20 milioni. Altro obiettivo, sempre dai neroverdi, è Armand Laurienté, che però costa circa 25 milioni. Per il centrocampo, da tenere d’occhio Kristian Thorstvedt che ha già aperto all'ipotesi.