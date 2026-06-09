Morganti e il Viola Park: a lui la gestione delle aree sportive. E D'Angelico resterà
La Fiorentina si prepara a inserire una nuova figura nell’organigramma del Viola Park. Si tratta di Paolo Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, pronto a iniziare una nuova esperienza in viola con un ruolo operativo centrale nella gestione del centro sportivo di Bagno a Ripoli.
Coordinamento e gestione quotidiana delle aree sportive
Il compito affidato a Morganti sarà quello di coordinare tutte le aree sportive del Viola Park. Nel dettaglio, il suo lavoro riguarderà la gestione quotidiana dei campi da gioco, la programmazione degli interventi di manutenzione, la rizollatura dei terreni e tutto ciò che riguarda l’utilizzo delle superfici di allenamento. Non solo campi: nel perimetro delle sue mansioni rientreranno anche gli altri spazi dedicati alla preparazione atletica, comprese le palestre e le strutture utilizzate dalle varie squadre del club, maschili e femminili. Un incarico trasversale che punta a rendere più efficiente l’organizzazione e la fruizione delle aree sportive del centro.
Nuova distribuzione dei ruoli al Viola Park
L’ingresso di Morganti comporterà una ridefinizione delle competenze interne. Finora, infatti, la gestione operativa delle aree sportive era seguita dal team manager Simone Ottaviani, che verrà ora alleggerito da queste attività per concentrarsi su altri aspetti del suo ruolo. Resta invece invariata la posizione di Alessandro D’Angelico, direttore del Viola Park, che continuerà a occuparsi di tutte le funzioni del centro sportivo non direttamente legate alle aree strettamente sportive. Una riorganizzazione che punta a specializzare ulteriormente i ruoli all’interno della struttura viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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