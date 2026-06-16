Paratici e gli allenatori, da Conte e Allegri a Grosso: il punto di forza del ds sta nel rapporto

Paratici e gli allenatori, da Conte e Allegri a Grosso: il punto di forza del ds sta nel rapportoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:44Rassegna stampa
di Redazione FV

Tra gli aspetti fondanti del metodo di lavoro del nuovo ds della Fiorentina, Fabio Paratici, arrivato a febbraio a Firenze ed alla prima vera e propria estate di mercato in viola, c'è l'aspetto relativo al rapporto con l’allenatore. Non a caso, forse con la sola eccezione di Sarri, ha costruito feeling fortissimi con tutti i mister con cui ha lavorato. Vale per Conte, così come per Allegri. Il fatto che abbia voluto con sé Fabio Grosso insomma, va in questa direzione. Sa, Paratici, che con lui potrà confrontarsi senza scontrarsi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.