REPUBBLICA, Pezzella-Milenkovic: incognita rinnovo

La Repubblica (ed. Firenze), questa mattina tratta la questione contratti per quanto riguarda German Pezzella e Nikola Milenkovic. L'argomento rinnovo per le due colonne viola, le quali vedono le proprie scartoffie scadere a giugno 2022, verrà affrontato nel mese di marzo. Intanto c'è anche un altro calciatore che a giugno 2021 vede scadere il proprio contratto, ossia Martin Caceres, giocatore d'esperienza, provvidenziale per il gioco di Prandelli e Iachini. Comunque vada, c'è da considerare un aspetto: in difesa Igor e Quarta stanno crescendo a vista d'occhio, divenendo sempre più velocemente due giocatori su cui contare molto.