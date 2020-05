REPUBBLICA, Le curve non bastano: serve la piazza

Il 6 giugno a Roma andrà in scena un evento senza precedenti: già perché, come scrive la Repubblica, i tifosi di calcio scenderanno in piazza non per lo sport bensì per protestare contro la malagestione - a loro dire - dell'epidemia da Coronavirus da parte del governo. "L'idea è partita da noi bresciani - raccontano i promotori -, abitanti di una città massacrata dal virus e umiliata come tutte le città italiane dall'inadeguatezza di questa classe politica". I Ragazzi d'Italia spiegano: "Abbiamo chiesto a tutti di partecipare senza sciarpe o simboli ma con una maglietta bianca. Dietro di noi ci saranno artigiani, impiegati, disoccupati, padri e madri di famiglia che niente hanno a che fare con la curva ma che saranno difesi e rappresentati".