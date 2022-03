REP. FI, Franchi: oggi è il giorno della presentazione

Giornata importante in chiave futuro per la Fiorentina: a Palazzo Vecchio si terrà infatti l'evento di presentazione del restyling dello stadio Artemio Franchi; all'appuntamento previsto per le 18 al Salone dei Cinquecento sarà presentato il progetto vincitore del bando per la riqualificazione dello stadio fiorentino e del quartiere limitrofo; in tal senso la Repubblica-Firenze in edicola stamani ipotizza alcuni nomi come vincitori del concorso: i nomi sono quelli di Marco Casamonti, Fabrizio Rossi Prodi ma anche di alcuni studi giapponesi e francesi come Wilmotte.

All'evento saranno presenti i dirigenti viola e molti personaggi pubblici toscani, tra tutti il sindaco Dario Nardella ed il governatore della Toscana Eugenio Giani, e istituzioni dello sport come il residente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina ed il CT della Nazionale Roberto Mancini, ma anche personaggi della storia del club come Gabriel Omar Batistuta, Giancarlo Antognoni ed alcuni protagonisti dello scudetto del 1968-69.