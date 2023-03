REP.FI, È Mandragora uno dei segreti della nuova viola

"’C'è un minimo comun denominatore dietro gli ultimi cinque risultati utili consecutivi della Fiorentina e le ultime quattro vittorie tra campionato e Conference: la presenza in campo dal primo minuto di Rolando Mandragora-. Su Repubblica (edizione fiorentina) si sottolinea l'importanza del centrocampista ex Torino, diventato adesso titolare fisso dei viola. L'innesto in pianta stabile di Mandragora ha permesso ad Italiano una svolta tattica notevole, visto che con il classe '97 in mediana insieme a Sofyan Amrabat la Fiorentina può passare spesso e volentier dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con semplicità.

Anche Vincenzo Italiano ha elogiato Mandragora dopo le ultime gare, lo stesso Italiano che lo aveva indicato in estate come sostituto di Lucas Torreira. Un investimento importante, 10 milioni girati alla Juventus per acquistarlo che adesso sta finalmente dando i suoi frutti. Mandragora sta trovando il suo equilibrio anche fuori dal campo: "La compagna Lucia, con cui è fidanzato da otto anni, tra poco lo renderà padre. Una responsabilità in più per un ragazzo abituato a bruciare le tappe e diventato nelle ultime settimane imprescindibile per la Fiorentina-.