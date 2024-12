RECUPERI, Cataldi e Sottil tornano aggregati al gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Un giorno di riposo in più, dal momento che la Fiorentina gioca domani e non oggi, potrebbe essere sufficiente per far recuperare, come sottolinea La Nazione, Cataldi e Sottil, assenti dalla sfida in Portogallo a causa di una tonsillite. Ma quelle di due italiani potrebbero non essere le uniche sorprese in vista del match contro l’Udinese.

Sì, perché tra i tanti impegni, sia Comuzzo che Beltrán sono usciti stanchi e potrebbero dunque ricaricare le batterie in vista della sfida contro la Juventus. In difesa, proverà a sostituire il difensore friulano Martínez Quarta, favorito su Marin Pongracic dal primo minuto, mentre al posto dell’argentino spazio a Gudmundsson sulla trequarti, come nelle scorse uscite, e a Sottil sulla fascia sinistra.