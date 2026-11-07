Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 7 novembre 2026.
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Fiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'di Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Copertina
Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
Lorenzo Di BenedettoFinalmente una vittoria ma la comunicazione di Vanoli merita una riflessione. Su Goncalves è già stato detto tutto: deve diventare un titolarissimo. Perché non pensare a segnare un gol più degli avversari?
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