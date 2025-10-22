Rapid Vienna, anche gli austriaci sono in crisi: 3 ko di fila in campionato

Alla vigilia della sfida di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna, in programma domani pomeriggio alle 18:45 presso l'Allianz Stadion, La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli avversari dei viola. I biancoverdi, come del resto i gigliati, stanno attraversando un periodo di forte crisi. Dopo 10 giornate di campionato gli austriaci in classifica sono terzi è vero ma hanno subito tre ko nelle ultime tre giornate. L'ultima domenica contro il Lask, formazione battuta 7-0 la scorsa stagione dai viola in Europa. Rapid Vienna-Fiorentina non è certo una sfida nuova in Conference League.

Nel 2023 infatti le due squadre si affrontarono in un tiratissimo preliminare in cui a passare il turno furono i gigliati di Italiano nonostante la sconfitta in terra austriaca per 1-0. Di quella squadra i titolari rimasti sono il portiere Hedl e il centrocampista Seidl che porta la fascia di capitano. Tra gli altri giocatori della formazione di Stoger da tenere d'occhio ci sono il francese Antiste, passato in Italia con le maglie di Sassuolo, Spezia e Reggiana, e soprattutto Claudi Mbuyi. Il centravanti franco-congolese ha già segnato tre reti in campionato. In Europa la formazione il Rapid Vienna è partito malissimo con una sconfitta 4-0 contro i polacchi del Lech Poznan. La squadra austriaca ha una vocazione offensiva e sicuramente cercherà di partire forte anche contro i viola.