QUI VIOLA, Borja in campo col Torino? La situazione

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla squadra di Iachini a qualche giorno dal debutto in campionato. Borja Valero ha svolto ieri il suo primo allenamento in maglia viola, anche se individuale in attesa che il secondo tampone gli permetta di aggregarsi al gruppo. Iachini potrebbe portarlo già in panchina sabato, ritrovandosi così un'alternativa di valore per sostituire anche l'assente Amrabat per squalifica. Oltre all'incertezza su Pulgar che resta. A centrocampo ci dovrebbe dunque essere spazio per Duncan con Castrovilli e Bonaventura. Pezzella e Biraghi torneranno dopo le botte subite con la Reggiana, anche se Lirola si candida per un posto sulla fascia. Davanti Kouamè è in vantaggio su tutti come spalla di Ribery.