QUI PARMA, Tutti disponibili: Liverani vara il 4-3-1-2

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Fabio Liverani inizia ad avere a disposizione tutta la rosa. E con la Fiorentina dovrebbe tornare al suo 4-3-1-2, pur con molti ballottaggi visto il ritorno in gruppo di molti giocatori e vista la forza della Fiorentina. Laurini è guarito ma si allena solo da un paio di giorni e dunque in difesa, sulla destra, dovrebbe giocare Iacoponi. E in attacco, con il solo Inglese unica punta centrale di ruolo a disposizione ci sono due maglie per tre giocatori: su Karamoh dovrebbero spuntarla proprio Inglese e Gervinho. Poi i nuovi acquisti: Osorio, Sohm e Brunetta sono in rampa di lancio, ma dalla panchina, Cyprien invece dovrebbe giocare.