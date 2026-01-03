FirenzeViola Riecco Kean al Viola Park. L'attaccante è tornato ed è a disposizione di Vanoli

Moise Kean è tornato a Firenze. L'attaccante della Fiorentina, in permesso dal club da martedì scorso per "motivi familiari", come appreso si è aggregato stamani al gruppo in ritiro al Viola Park in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Cremonese. Ora la palla passa all'allenatore Vanoli che potrà valutare le sue condizioni fisiche dopo qualche giorno senza allenamenti con i compagni, per poi decidere se convocarlo per la partita di campionato ed eventualmente anche se schierarlo dal 1' oppure farlo partire dalla panchina.

Il permesso chiesto alla Fiorentina

Come raccontato ieri da Firenzeviola.it, il giocatore prima di lasciare Firenze ha fornito al club una documentazione che sgombrasse ogni dubbio sulla situazione di emergenza che stava affrontando, visto il momento delicato della Fiorentina. La società alla fine si è convinta ad accordare il permesso, pur essendo inizialmente contrariata viste anche le reazioni che poi si sarebbero - e si sono - scatenate in una piazza già elettrica per la situazione di classifica drammatica. In ogni caso da oggi il "caso Kean" è storia e la curiosità sarà vedere se sarà schierato contro la Cremonese oppure no.