FirenzeViola Fiorentina-Cremonese, totoformazione: undici già annunciato, dubbio Ranieri-Gosens

Luca Ranieri o Robin Gosens? In sintesi è questo l’unico dubbio in merito alla probabile formazione della Fiorentina per la sfida alla Cremonese di questo pomeriggio, in programma alle ore 15 al Franchi. Ossia l’interprete sulla corsia mancina, quella della difesa a quattro che Paolo Vanoli confermerà anche per l’appuntamento odierno. Una specie di dentro o fuori (l’ennesimo) da non sbagliare, in vista di un calendario che da domani si farà sempre più impervio (Lazio, Milan, Bologna, Cagliari e Napoli le successive cinque gare): per farlo, il tecnico viola ripartirà dal 4-1-4-1 già visto recentemente, o 4-3-2-1 che dir si voglia.

Il modulo di riferimento è dunque un assetto con linea dietro a quattro e un solo centravanti, che sarà Piccoli e non Kean. Troppo poco il solo allenamento di ieri per vedere l’ex Juve ancora al centro dell’attacco, ancor di più se si sommano le prestazioni deludenti delle ultime gare. In attesa di capire se sarà panchina o tribuna, il resto della formazione prevede De Gea in porta e Dodo, Comuzzo e Pongracic protagonisti della difesa, oltre al già citato punto interrogativo sulla sinistra. Fagioli in cabina di regia, Mandragora e Ndour come mezzali e Parisi e Gudmundsson esterni o trequartisti, alle spalle del già menzionato Piccoli.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara di oggi, secondo i principali quotidiani nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Tuttosport (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson; Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.

La Repubblica (4-4-2): De Gea: Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Parisi, Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson, Piccoli.