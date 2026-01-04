Difesa, Bologna e Lipsia su Pongracic. Da Dragusin a Becao: la Fiorentina si muove

Il mercato di gennaio della Fiorentina si muoverà su tutti i fronti. Dopo gli esterni d'attacco e la rivoluzione a centrocampo, anche in difesa ci si aspettano varie operazione in entrata e in uscita, dove a tal proposito Mattia Viti sta trattando la risoluzione del prestito anticipatamente. L'ex Empoli farà rientro al Nizza per poi spostarsi altrove, dopo non aver convinto a Firenze. Inoltre, aggiunge La Nazione, ci sono estimatori per Marin Pongracic sia in Italia che in Germania, con Bologna e Lipsia che si sono mosse nei suoi confronti.

In entrata, invece, la dirigenza viola lavora a Diego Coppola e Radu Dragusin (su cui c'è anche la Roma), resta sullo sfondo Diogo Leite e cresce a fuoco lento l'interesse per Rodrigo Becao, ex Udinese che dirà presto addio al Fenerbahce.