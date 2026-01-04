La Fiorentina vuole Baldanzi, contatti avviati. Poi un'altra ala: Boga o Dominguez

Irrompe la Fiorentina su Tommaso Baldanzi. A tornare sulla notizia rilanciata ieri è Tuttosport, confermando i contatti in corso tra i viola e la Roma per il fantasista ex Empoli. Il giocatore, già in passato nel mirino del club di Commisso, ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Firenze, mentre Goretti e Ferrari hanno avviato i dialoghi con l'entourage del classe 2003. Sul calciatore ci sono anche altre squadre, tra cui Verona, Pisa e Genoa, inoltre la Fiorentina sta riflettendo sull'eventuale affare che dipenderà anche dalla condizione atletica del giocatore, alle prese con un problema al retto femorale destro. Dopo una prima fase di apprensione sembra che l'infortunio sia meno grave del previsto, motivo per cui è possibile che la società di Commisso ne approfitti affondando il colpo.

Restando poi sul fronte offensivo, il quotidiano torinese ribadisce che dopo Solomon la Fiorentina andrà a prendere un altro esterno d'attacco: nel mirino Jeremie Boga del Nizza (possibile scambio con Richardson, desideroso di finire in Costa Azzurra) e Benjamin Dominguez del Bologna.