Mercato, rivoluzione viola a centrocampo. Piace Casadei, sullo sfondo Miretti

vedi letture

L'arrivo di Manor Solomon è stato solo il primo di una lunga serie. La Nazione inquadra così il mercato invernale che attende la Fiorentina, pronta a sferrare ancora diversi colpi per rovesciare una rosa che ha dimostrato di non esser pronta a lottare per salvarsi: dopo l'israeliano, i viola prenderanno un altro esterno offensivo e le prime conferme arrivate ieri portano a Benjamin Dominguez, in uscita dal Bologna.

Detto poi dell'interesse per Baldanzi e del già noto approccio a Jeremie Boga, il club di Commisso si sta muovendo anche a centrocampo - in cui avverranno diversi cambiamenti - dove piace il profilo di Cesare Casadei, al di là dell'ipotetico scambio con Mandragora ventilato nei giorni scorsi. Inoltre, aggiunge il quotidiano locale, sull’altra sponda di Torino - in casa Juventus -, Fabio Paratici (ormai in arrivo) potrebbe bussare per Fabio Miretti, calciatore che i bianconeri sarebbero pronti a vendere per finanziare un colpo in entrata.