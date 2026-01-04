Paratici conferma Vanoli, ma lui deve far punti. Gazzetta: "Contatti confortanti"

La Fiorentina vuole andare avanti con Paolo Vanoli, ma lui ha bisogno di punti per restare in sella alla panchina. È questa la linea che tiene il club viola riguardo al proprio allenatore, secondo La Gazzetta dello Sport. Fabio Paratici è in arrivo a Firenze e attuerà un mercato di grande rivoluzione, ma la sua idea è quella di continuare con l'attuale guida tecnica: un po' perché la società viola non può permettersi tre allenatori a libro paga - spiega la Rosea -, un po' perché la responsabilità della crisi viene attribuita per la maggior parte ai giocatori.

Vanoli è stato rassicurato e confortato da Paratici, ma deve fare punti per conservare questa fiducia e non costringere la dirigenza a cambiare davvero. A cominciare da oggi contro la Cremonese.